بروكسل (زمان التركية) – أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، قرارًا بإدانة الحكومة التركية لانتهاكها حقوق حرية التعبير لكل من البروفيسور باسكين أوران والبروفيسور إبراهيم كابوغلو مع إلزامها بتعويضهما.

البروفيسور باسكين أوران والبروفيسور إبراهيم كابوغلو كانا قد تقدما لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بطلبات في عام 2008، وبتت المحكمة مؤخرًا في ملفيهما وأصدرت قرارها بأن الحكومة التركية أخلت بأحكام المادة 10 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، وانتهك حريتهما في التعبير.

أوران وكابوغلو رفعت ضدهما دعوى قضائية في عام 2005 بتهمة إشعال الكراهية والتحقير من مؤسسات الدولة، بعد أن أثارا الجدل بتقريرهما عن الأقليات وحقوقهم الثقافية خلال فترة عملهما في مجلس ضمان حقوق الإنسان التابع لرئاسة الوزراء.

وأوضح تقرير المحكمة أن التحقيقات التي استمرت لأكثر من 3 سنوات وضعت الأكاديميين تحت ضغط كبير، وحكم لهما بتعويض مادي قدره 2000 يورو.

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