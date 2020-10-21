أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو، إن أفكار الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر رجعية من الدول القبلية التي يقول إن تركيا ليست مثلها.

في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه في البرلمان مساء الأربعاء، انتقد كيليجدار أوغلو تصريحات أردوغان السابقة حول عدم قدرتهم على إقامة حكومة تتوافق مع مثلهم وأفكارهم على الرغم من سيطرتهم على السلطة لمدة 18 عامًا.

وقال كيليجدار أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية الأسبوعي لحزب الشعب الجمهوري: “أفكارك ليست حتى على مستوى أفكار العصور الوسطى، فأنت متخلف أكثر من ذلك. ذلك لأن القوة الفكرية تحتاج للأخلاق والفضيلة والمعلومات والاستشارة. هذا ليس فكر شخص واحد، بل الملايين يقولون بمثل ما أقول”، على حد قوله.

وكان أردوغان علق في 19 أكتوبر على نظام التعليم المعمول في تركيا قائلاً إنه ليس بالمستوى الذي تريده حكومته، ثم فصل بقوله: “نحن نعلم أن الحكومة الحقيقية هي حكومة الأفكار. الطريق إلى حكومة الأفكار طويل وصعب. أشعر بالحزن قليلاً بشأن هذه المسألة. فعندما ننظر إلى السنوات الـ 18 الماضية، أعتقد أننا لم نتمكن من تحقيق التقدم الذي سعينا إليه في التعليم والثقافة. لذا فإن هناك حاجة لإصلاح التعليم”.

وردًّا على تلك التصريحات، قال كليجدار أوغلو إن أردوغان يعتقد أنه سيتم تأسيس حوكمة الأفكار إذا كرر 83 مليون شخص ما يقوله، وأضاف: “يقول أردوغان إن ولاية شرناق متطورة مثل المحافظات الأخرى، وتتجاهل سنوات من الاشتباكات والإهمال. لا يوجد شيء من هذا القبيل. لم تكن موجودة حتى في العصور الوسطى. أنت تقول إن الإصلاح مطلوب في التعليم. قام كل وزير عينته حتى اليوم بعديد من الإصلاحات على المنظومة التعليمية الوطنية. ماذا حدث؟ من المستحيل بالنسبة له (أردوغان) أن ينجح في تأسيس هذا النظام التعليمي المثالي وحوكمة الأفكار”.

وفيما يتعلق بحديث أردوغان الموجه له والذي قال فيه أن إعلان انتخابات مبكرة أمر لا يناسب إلا الدول القبلية لا الدول الديمقراطية علق كليجدار أوغلو قائلاً: “إن تركيا حاليًا أكثر تخلفًا من الدول القبلية”، على حد وصفه، وتابع: “إنه لا يعلم ذلك. فهل بقي لدينا أي تقاليد أو دستور أو عدالة؟ لا، لذا أتمنى لو كنا دولة قبلية حتى نتمكن من الجلوس والنقاش”.

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