سقاريا (زمان التركية) – كشف نائب رئيس حزب الخير، البرلماني أومين ديكباير، عن تعيَّين مدرس تربية بدنية مديرا لمركز صحي.

وتم تعيين رجب أوزميرباليكلي مديرا لمركز الأبحاث والتطبيقات الصحية بجامعة دوزجي.

ديكباير قال تعليا على ذلك إن كل شيء في تركيا بات مرهونا بهوى اردوغان بغض النظر عن قانونيته، قائلًا: “هم يفعلون ما يحلو لهم بكلمة من فم الرجل الواحد، ونحن نتكلم كما نشاء”.

وقال ديكباير: “يا له من نظام عجيب محير، يعين مدرس التربية البدنية كبيرًا للقضاة، ومدير حديقة الحيوان مديرًا لمجلس البحوث التكنولوجية، والصهر وزيرًا للخزانة”.

وكان الرئيس رجب أردوغان عين في عام 2014 نائب مدير حديقة حيوان أنقرة مصطفى سنجار كنائب لمدير الشبكة الأكاديمية الوطنية ومركز المعلومات التابعة لمجلس البحث العلمي والتكنولوجي، وذلك لمجرد ولائه له، الأمر الذي أثار رد فعل واسع النطاق في العالم الأكاديمي والرأي العام في ذلك الوقت.

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