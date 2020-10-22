أنقرة (زمان التركية) – أجرت السلطات الألمانية تحقيقات مع المسئولين عن مسجدا تديره حركة “الرؤية الوطنية” المرتبطة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منطقة كروزبرج ذات الغالبية التركية بمدينة برلين بتهمة الفساد.

وخلال مداهمة أمنية صادرت قوات الأمن عددا من أجهزة الحاسب الآلي والملفات والأقراص الصلبة، كما قامت بتفتيش المسجد وبعض المتاجر. وخلال أعمال التفتيش صادرت الفرق الأمنية مبلغ 7 آلاف يورو.

وأكدت النيابة في بيان عبر تويتر تفتيش قوات الأمن لست نقاط مختلفة أثناء المداهمة.

وأضافت النيابة في بيانها أنه تم رصد فساد مالي في مساعدات فيروس كورونا التي تقدمها الدولة، حيث تبين أنه تم جمع مبلغ 70 ألف يورو وإيداعه في حساب مسجد مولانا التابع لحركة “الرؤية الوطنية”. وذكرت أنه سيتم توسيع نطاق التحقيقات في هذا الصدد.

وأوضحت وكالة دويتشة فيلة في نسختها التركية أن قوات الأمن تبحث أيضا عن ثلاثة أشخاص انتفعوا من هذه المساعدات الحكومية بشكل غير قانوني مشيرة إلى مشاركة 250 شرطيًا في أعمال البحث.

وتعرض المسؤولون في برلين لانتقادات عنيفة لتقديمهم المساعدات بشكل سريع دون إخضاعها للرقابة الكافية.

جدير بالذكر أن الأشهر الماضية شهدت محاكمة عامل نظافة في برلين لتلقيه مساعدات بقيمة 77 ألف و500 يورو بعدما تقدم بست طلبات مساعدة غير قانونية إلى برنامج الدعم الخاص بالحكومة الألمانية.

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