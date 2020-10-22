أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية العثور على عدد كبير من الحفريات الأثرية تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار أمريكي، ويعود تاريخها إلى 150-200 مليون في مساكن يملكها عدنان أوكتار المعروف في العالم العربي باسم هارون يحيى.

وكانت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن أنقرة، أجرت تفتيشًا على المنازل التابعة للرجل الشهير والمثير للجدل عدنان أوكتار المحتجز منذ أشهر بتهمتي تأسيس وإدارة تنظيم من أجل ارتكاب جرائم، لتعثر على 879 حفرية.

وبحسب المعلومات التي تم التوصل إليها من إدارة مكافحة جرائم التهرب التابعة لمديرية أمن أنقرة، فقد أحضر الحفريات إلى تركيا شخص معروف بعلاقته القوية مع عدنان أوكتار، وقام بإخفائها في أحد منازل أوكتار بالعاصمة أنقرة.

ومن جانبها بدأت قوات الأمن إجراءاتها القانونية ضد شخصين آخرين معتقلين على صلة بالواقعة نفسها.

ويعرف اوكتار باسم “الداعية الراقص” وكان يقدم برنامجا على قناة A9 المملوكة له وتظهر فيه راقصات فاتنات يتمايلن حوله على أنغام الموسيقى.

ويحاكم أوكتار المعروف أيضا باسم “هارون يحي” و225 من المتعاونين معه ومساعديه في إسطنبول.

وعدنان أوكتار موقوف منذ عام 2018، ومن بين التهم الموجهة له الاعتداء الجنسي وخطف القُصّر.

وعقب إلقاء القبض على عدنان أوكتار، صدر في أكتوبر/ تشرين الثاني 2018قرار من صندوق تأمين الودائع الادخارية بمصادرة الفيلا الخاصة به في إسطنبول والتي كان يعيش بها أوكتار وآخرين منذ نحو 30 عاماً، ومصادرة 23 مبنى مجاور لها ومحتوياتها جميعًا، وجميع شركات أوكتار وممتلكاته وكذلك القناة التليفزيونية التابعة له.

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