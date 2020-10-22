أنقرة (زمان التركية) – تهكم حزب المستقبل المعارض في تركيا على كون أجزاء لسيارة التركية (TOGG) تنتجها لشركات أجنبية مختلفة، بينما يصر الرئيس رجب أردوغان على أنها “محلية الصنع”.

وتساءل حزب المستقبل التركي عن نسبة الإسهام المحلي في السيارة التركية التي تتولى إنتاجها مجموعة توج (TOGG).

وعبر تويتر استعرض حساب حزب المستقبل بيانات حول السيارة ذكر خلالها أن تصميم السيارة من إعداد شركة Pininfarina الإيطالية وأن محرك السيارة الكهربائي من إنتاج شركة Bosch الألمانية وأن هيكل السيارة من إعداد شركة Mira الإنجليزية وبطارية السيارة من انتاج شركة Farasis الصينية وأن شركة EDAG الألمانية ستولى تجميع قطع السيارة.

يُذكر أن اتحاد شركات توج (TOGG) القائمة على مشروع السيارة التركية المحلية الصنع تأسس في 25 يونيو/ حزيران عام 2018.

وووفق التعريف الوارد في بيان التأسيس تتألف “توج” من عدد من الشركات التي وحدت جهودها لإنتاج سيارة تركية الصنع ستنافس نظرائها بالسوق الدولية، حيث يمتلك اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي 5 في المئة من أسهم الشركة وتمتلك كل من ترك سل وزولو هولدنج ومجموعة الأناضول ومجموعة كوك وBMC تسعة عشر بالمئة من أسهم الشركة لكل منها.

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