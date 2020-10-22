يريفان (زمان التركية) – قطع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الطريق أمام المفاوضات الدبلوماسية مع أذربيجان، وقال إنه سيكون من الصعب التوصل لحل طويل الأجل لأزمة إقليم قره باغ، بالطرق الدبلوماسية.

تصريحات باشينيان جاءت من خلال مقطع فيديو نشره على “فيس بوك”، حيث دعا جميع مواطني أرمينيا للتطوع من أجل المحاربة في وجه أذربيجان.

باشينيان أوضح أن بلاده تمر بظروف صعبة، قائلًا: “إما النصر أو الهزيمة… لا يوجد شيء بين الاثنين”.

وأضاف: “علينا جميعًا أن نكون اتحادًا متطوعًا من أجل النصر، وأن نتحرك جميعًا بناءً على أمر القائد الأعلى”.

واتهم باشينيان أذربيجان بعدم تفاهمها للتصالح بشأن وضع إقليم قره باغ المتنازع عليه، والذي تدور فيه اشتباكات بين الطرفين منذ أشهر، مؤكدًا أن هذا الشكل يجعل المفاوضات بدون معنى أو فائدة، وقال: “ما نقبله ترفضه أذربيجان، وما نرفضه تقبله أذربيجان. وهذا يظهر لنا أن محاولة إيجاد حل دبلوماسي بشكل عام، بدون جدوى”.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الأرميني بينما كانت تحتضن موسكو جولة مفاوضات جديدة بين وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان بشأن النزاع حول إقليم قرة باغ، بعدما لم تؤتي هدنتين إنسانيتين متتاليتين ثمارهما.

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