واشنطن (زمان التركية) – اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كاي بيلي هوتشيسون التشغيل التجريبي لمنظومة S-400 في تركيا مثيرا للقلق والاضطراب.

ووفق تقارير محلية، اختبرت تركيا يوم الجمعة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 في مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود شمال البلاد، باستخدام ثلاثة صواريخ، في تحد للتحذيرات الأمريكية.

قالت السفيرة الأمريكية كاي بيلي هوتشيسون: “اختبار تركيا لمنظومة S-400 على أراضي الناتو، وضع متأزم للغاية بالنسبة لنا جميعًا”، مشيرة إلى أن تركيا خسرت الكثير من الأشياء من أجل الحصول على هذه المنظومة.

تصريحات سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بايلي هوتشيسون، جائت قبل اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو المتوقع أن تبدأ اليوم الخميس وتستمر لمدة يومين.

وأكدت أن التطور المتمثل في تجريب تركيا منظومة S-400 الصاروخية الروسية لا يعتبر جيدا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بذلوا جهودًا كبيرة من أجل منع تركيا من هذه الخطوة منذ أن أعلنت عنها للمرة الأولى في عام 2017.

وشددت على أن واشنطن وجميع حلفائها في الناتو بذلوا كل ما بوسعهم من أجل إقناع تركيا بالتخلي عن هذه المنظومة، مؤكدة أن الحصول على المنظومة الروسية ووضعها في أراضي الناتو خط أحمر.

وأشارت السفيرة الأمريكية كاي بيلي هوتشيسون إلى أن تركيا طردت من برنامج التصنيع المشترك للطائرة الأمريكية الأحدث F-35، بسبب S-400، لافتة إلى أن العواقب التي ستواجهها تركيا لن تكون محدودة.

وحول التقارير التي تفيد بأن اليونان الحليفة في الناتو ستختبر أيضًا صواريخ إس -300، أكدت على سيطرة القلق على حلف الناتو، لافتة إلى السعى من أجل منع حدوث أي صدامات في المنطقة، وذكرت أن هناك أهمية كبيرة بالنسبة للناتو من أجل عدم اللجوء لحل الأزمة بالطرق العسكرية فيما يخص أزمة شرق المتوسط المشتعلة بين تركيا واليونان.

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