إسطنبول (زمان التركية) – أشارت بيانات إلى أن 2.6 مليون من مستحقي معاشات التقاعد يتقاضون أقل من ربع الحد الأدنى للأجور.

التقرير الصادر عن مركز اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا، تناول أوضاع المتقاعدين، مشيرًا إلى أن معاشات التقاعد لنحو 2.6 مليون متقاعد عن العمل تبلغ 763 ليرة تركية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 13.2 مليون آخرين ينتظرون السن القانوني للخروج للتقاعد.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المؤمن عليهم من المتقاعدين من كبار السن نحو 9 ملايين و90 ألفًا، بينما يبلغ عدد المستحقين لمعاشات التقاعد من الأيتام والأرامل 3.8 مليون شخص.

وكشف التقرير أن 20% من المتقاعدين يحصلون على 763 ليرة تركية شهريًا، مشيرًا إلى أن عدد من يستحقون معاش التقاعد أقل من الحد الأدنى للأجور 7.9 مليون شخص من بين 13.2 مليون متقاعد.

كما لفت إلى أن 19% من المتقاعدين من النساء، مشيرًا إلى أن نسبة النساء العاملات بلغت 32%.

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