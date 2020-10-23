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برعاية الأمم المتحدة.. اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا

12:43 2020/10/23
برعاية الأمم المتحدة.. اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا

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جنيف (زمان التركية): وقعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة، الجمعة، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وناقشت الوفود العسكرية، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستفاني وليامز، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا.

وأوضحت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا “نأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم”.

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