مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة في سيارته

ونعت وزارة الأوقاف السورية في بيان مفتي دمشقي وقالت إنه “ارتقى شهيدا إثر استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر”.

وقالت وزارة الأوقاف على صحفتها بفيسبوك، إن العبوة كانت مزروعة في سيارة أفيوني الذي وصفته بأنه “من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي”.