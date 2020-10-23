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مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة في سيارته

10:27 2020/10/23
مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة في سيارته

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دمشق (زمان التركية): قتل مفتي دمشق وريفها عدنان أفيوني، الخميس، من جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف العاصمة السورية، وفقا لوكالة “سانا” الرسمية”.

ونعت وزارة الأوقاف السورية في بيان مفتي دمشقي وقالت إنه “ارتقى شهيدا إثر استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر”.

وقالت وزارة الأوقاف على صحفتها بفيسبوك، إن العبوة كانت مزروعة في سيارة أفيوني الذي وصفته بأنه “من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي”.

 

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