أنقرة (زمان التركية)ــ استولى صندوق ضمان الودائع الادخارية في تركيا على 217 مليون ليرة في مليون و44 ألف حساب في البنوك لم يتم تنشيطها طوال السنوات العشر الماضية.

ووفقًا للقانون يتم تحويل الودائع وأرصدة الحسابات التي لم يتم طلبها لمدة 10 سنوات من تاريخ آخر معاملة إلى صندوق الودائع الادخارية.

واعتبارًا من هذا العام، تم نقل الحسابات التي كان آخر تعامل معها في عام 2009 ولم يبحث عنها المستفيدون إلى صندوق الودائع الادخارية، وتم تحديد الموعد النهائي للمصادرة في 15 يونيو. ثم أرجأ الصندوق الموعد إلى 15 سبتمبر بسبب ظروف فيروس كورونا (كوفيد -19) الذي أصاب العالم بأسره.

والحسابات المجمدة والمحولة إلى صندوق الودائع الادخارية كانت بعملات مختلفة (ليرة تركية ، دولار ، يورو) بنحو 217 مليون ليرة ومعظمها كان حسابات فردية وأخرى لشركات.

ومنذ بداية يناير حتى نهاية أغسطس تقدم قرابة 30 ألف مودع لدى البنوك بطلبات للحسابات المنتهية نتيجة الإخطارات والإعلانات الصادرة عن البنوك للمستفيدين وسحبوا مليون و44 ألف ليرة من أرصدتهم قبل تحويلها إلى الصندوق.

هذا وتم تحويل مليار و185 مليون ليرة من 5 ملايين 418 ألف حساب بنكي إلى الصندوق منذ عام 2011، ويعتبر المبلغ المحول للصندوق هذا العام هو الأعلى منذ 2011.

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