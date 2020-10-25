واشنطن (زمان التركية) – حذرت السفارة الأمريكية في إسطنبول من هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة ضد رعايا أجانب في إسطنبول، ونصحت المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر في الأماكن التي قد يتجمع فيها الأمريكيون أو الأجانب.

وعلقت البعثة الدبلوماسة الأمريكية عملها وأوقفت إصدار التأشيرات، وقالت في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت إنها تلقت “تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد مواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية العامة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا”.

ونصح البيان المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق.

كما حثّت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على اتخاذ عديد من الإجراءات التديبيرية، حيث قالت: “توخّ الحذر واليقظة. تجنب الحشود. ابتعد عن الأضواء. كنْ على بينة من محيطك. ابق متيقظًا في المواقع التي يرتادها الأجانب. راقب وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات المعلومات الجديدة”.

وأضاف البيان “سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا بما يشمل السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير مؤقتًا”.

ولفت البيان الأمريكي إلى أنهم سيخطرون الأشخاص ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني مع إرشادات حول كيفية إعادة جدولة مواعيدهم”.

يذكر أن تركيا أعلنت عدة مرات خلال هذا العام عن إحباط هجمات إرهابية كان يخطط لها تنظيم داعش، والقبض على عناصر منتمية لداعش قبل تنفيذ مخططاتهم.

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