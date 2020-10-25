أنقرة (زمان التركية) – صادرت السلطات التركية أكثر من مليون لتر من الخمور والكحوليات المغشوشة، منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، وأوقفت 100 شخص، واعتقلت 40 منهم.

حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية التركية، شنت قوات الأمن ألفين و430 حملة أمنية على أماكن تهريب وخلط الخمور بالمواد الكحولية خلال العام الجاري.

وأوضحت أن العمليات أسفرت عن ضبط مليون و20 ألفًا و819 لترًا من المواد الكحولية السامة والخمور، بالإضافة إلى 220 ألفًا و911 زجاجة من الكحوليات المهربة والمغشوشة، وضبط 142 مصنعًا لتصنيع الخمور بشكل غير مرخص، مشيرة إلى أنه تم شن حملات أمنية على 3 آلاف و547 مشتبهًا به.

يشار إلى أن قوات الأمن تحركت بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، بعد ظهور أول حالة وفاة جراء الستمم من شرب الكحول المغشوش، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وضبطت حتى 23 من الشهر نفسه، 161 ألفًا و62 لترًا من الكحوليات و6 آلاف و102 زجاجة من الخمور، لافتة إلى أنه يتم غش الخمو بمادة الميثانول السامة.

وسجلت إزمير وإسطنبول بشكل خاص عشرات الوفيات جراء تناول كحول مغشوشة، خلال هذا الشهر.

–