أنقرة (زمان التركية) – رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسي الهولندي جريت ويلدرز، رئيس حزب الحرية في هولندا، بعد أن نشر رسما كاريكاتيريا ساخرا منه.

أردوغان خلال مشاركته في مؤتمر حزبه بمدينة ملاطيا أمس الأحد، تطرق إلى رسم الكاريكاتير الذي نشره السياسي الهولندي ويلدرز، كما واصل هجومه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يلدرز كان قد نشر رسما كاريكاتيريا على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر في الرسم أردوغان ومدون عليه “الإرهابي أردوغان”.

أردوغان قال في تعليقه: “هناك برلماني صوري آخر في هولندا قد كتب عني بعض الأمور. انظر إلى نفسك. اعرف حدودك أولا. هل تعرف مع من وفي أي طريق تسير؟”.

وخلال كلمته تطرق أردوغان إلى تصريحات نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأخيرة التي هاجم خلالها تركيا، قائلا: “من يعلنون الحرب على قيم شعبنا يتلقون الدعم أحيانا من الانقلابات وأحيانا أخرى من الأزمات الاقتصادية. الشخص القائم على إدارة فرنسا مثير للدهشة، فشغله الشاغل هو مهاجمة أردوغان. فانظر أولا إلى نفسك، لقد سبق وأن ذكرت خلال كلمتي في مدينة قيصري أنه يتوجب عليه الخضوع لفحص طبي لتفقد قواه العقلية”.

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