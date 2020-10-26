إسطنبول (زمان التركية) – فاز نادي فنربخشه، أحد أكبر فرق كرة القدم التركية، على منافسه نادي طرابزون سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري التركي الممتاز.

أول أهداف المباراة أمس الأحد سُجل في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، بعدها جاء هدفان آخران في الشوط الثاني من المباراة التي سيطر عليها الأداء السريع والحماسي لفنربخشه الذي حقق ثالث فوز له خلال البطولة الحالية.

بهذا الفوز يكون فنربخشه قد رفع رصيد نقاطه إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد نقاط طرابزون سبور عند 5 نقاط فقط.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع الحالي مباراة فرابورت-تاف مع أناطليا سبور، وطرابزون سبور أمام قاسم باشا.

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