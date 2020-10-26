إسطنبول (زمان التركية)ــ انخفض معدل شغل السدود التي تزود إسطنبول بالمياه إلى ثاني أدنى مستوى في السنوات العشر الماضية بنسبة 30.89 في المائة.

وفقًا لبيانات إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول (ISKI) ، تم قياس معدل المياه في السدود التي تزود المدينة بالمياه وبلغ معدل شغل السدود 30.89 اعتبارًا من اليوم.

ويتم استهلاك ما معدله 3 ملايين متر مكعب من المياه يومياً في اسطنبول.

وكان معدل الإشغال في السدود بلغ 60.69 بالمائة في 2011، 49.50 بالمائة في 2012 ، 45.09 بالمائة في 2013 ، 24.32 بالمائة في 2014 ، 69.62 بالمائة في 2015 ، وكان 39.35٪ في 2016، 55.37٪ في 2017، 51.67٪ في 2018 ، 43.02 في 2019، و 30.89 في 2020.

وكانت بلدية إسطنبول الكبرى، دعت مطلع هذا الشهر أهالي المدينة وساكنيها لترشيد استهلاك المياه، مع التحذير من وجود انخفاض غير مسبوق في مخزون المياه بالمدينة.

المتحدث الرسمي باسم بلدية إسطنبول مراد أونجون أوضح أن الصور الفضائية والجوية لخزان سد “ألمالي”، كشفت أن مستوى المياه في خزان السد تراجعت إلى 38.65%، بينما كانت عند المستوى عند 39.9% قبل أيام، حسب البيانات الصادرة عن إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول.

وأشار إلى أن هذا المستوى هو الأقل في السنوات الخمس الأخيرة، محذرًا من أن الانخفاض مقلق للغاية.

حسب البيانات المعلنة من قبل إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول، فقد تم تسجيل مستوى المياه عند 36.71% فقط، لتكون بذلك أقل من الشهر نفسه من العام الماضي بنحو 17.04%.

المتحدث الرسمي باسم بلدية إسطنبول الكبرى، أونجون أوضح أن درجات الحرارة هذا العام أعلى من المعدلات الطبيعية، وأن الأمطار تراجعت هذا العام بنحو 60%.

وقال في تغريدة على تويتر: “علينا الاهتمام بترشيد استهلاك المياه عند الاستخدام، دون التقصير في تدابير النظافة الشخصية”.

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