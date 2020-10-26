عمان (زمان التركية) – كيف نستطيع إخفاء الشيب بطرق طبيعية؟ وما هي أهم المكونات المنزلية التي تستطيع الاستعانة بها لهذا الغرض؟ أهم المعلومات في المقال الآتي من موقع (ويب طب).

إليك قائمة بأبرز الوصفات والمكونات الطبيعية التي قد يساعدك اللجوء إليها على إخفاء الشيب:

1. أوراق الكاري وزيت جوز الهند

تستطيع تحصيل فوائد أوراق الكاري وزيت جوز الهند المحتملة للشيب من خلال اتباع الخطوات الاتية:

قم بغلي 15 ورقة من أوراق الكاري الخضراء الطازجة مع ما يقارب نصف كوب من زيت جوز الهند.

عندما يتغير لون الأوراق الخضراء إلى اللون الأسود قم بإزالة القدر عن النار.

اترك زيت جوز الهند حتى تنخفض درجة حرارته، ثم قم بتصفيته من الأوراق.

خزن الزيت بداخل علبة محكمة الإغلاق، واستخدمه 3-4 مرات أسبوعيًا من خلال تطبيقه موضعيًا على الشعر لبضعة ساعات قبل غسله بالماء والشامبو.

2. عصير الجزر وزيت السمسم

تعد هذه الوصفة إحدى وصفات إخفاء الشيب الشائعة في الهند على وجه التحديد، لتطبيق هذه الوصفة قم باتباع الخطوات الاتية:

في قدر عميق قم بمزج المكونات الاتية: كوب من زيت السمسم، وكوب من عصير الجزر، ونصف كوب من مسحوق بذور الحلبة.

ضع المزيج في منطقة معرضة لأشعة الشمس المباشرة، واتركه هناك لمدة 21 يومًا.

بعد انقضاء المدة المذكورة، قم بتطبيق المزيج الناتج على فروة الرأس بانتظام لمدة 3 أشهر متواصلة.

3. زيت جوز الهند والثوم والبصل

من الممكن لاستخدام البصل والثوم أن يساعد على إخفاء الشيب من خلال منح الشعر لونًا قريبًا من لون الشعر الطبيعي، للاستفادة من هذه الوصفة، اتبع ما يأتي:

قم بغلي بصلة مقطعة وبضعة فصوص مقطعة من الثوم في ربع كوب من زيت جوز الهند.

اترك الزيت ليبرد قليلًا، ومن ثم قم بتخزينه في علبة مغلقة.

قم بتدليك فروة الرأس والشعر باستخدام الزيت الناتج، وبعد ذلك قم بتغطية الشعر بمنشفة رطبة ودافئة.

بعد انقضاء ساعة اغسل الشعر بالماء والشامبو، وكرر هذه الوصفة بانتظام للحصول على النتائج المرجوة.

4. عنب الثعلب الهندي

لعنب الثعلب الهندي العديد من الفوائد المحتملة للشعر ولفروة الرأس، ومن ضمنها فوائده المحتملة في إخفاء الشيب، لاستخدام عنب الثعلب الهندي لهذا الغرض قم باتباع هذه الخطوات:

5. الحنا

تعد الحنا إحدى أكثر وصفات إخفاء الشيب شيوعًا، وللاستفادة من الحنا في هذا الصدد اتبع الخطوات الاتية:

انقع حفنة من أوراق الحنا مع كمية قليلة من الماء في قدر عميق لمدة ليلة كاملة.

قم بهرس الأوراق مع ماء النقع، ومن ثم أضف إلى المزيج القليل من اللبن الرائب والبيض والكركديه لتحصل على معجون رخو القوام.

طبق الماسك على الشعر لبضعة ساعات ثم قم بغسله.

6. الشاي الأسود

مثل الحنا تمامًا، تلقى هذه الوصفة لإخفاء الشيب شعبية واسعة، كل ما عليك القيام به هو تطبيق ما يأتي:

قم بغلي 1-2 ملعقة من الشاي الأسود مع ما يعادل مقدار كوب من الماء.

اترك منقوع الشاي الناتج جانبًا لعدة دقائق إلى أن تنخفض درجة حرارته.

طبق منقوع الشاي البارد على فروة الرأس وعلى الشعر.

بعد مضي ما يقارب 60 دقيقة، قم بغسل الشعر بماء فاتر، مع الحرص على تجنب استخدام الشامبو.

كرر تطبيق هذه الطريقة 1-2 مرة أسبوعيًا.

7. وصفات أخرى

هناك العديد من الوصفات الطبيعية الأخرى التي من الممكن تطبيقها لإخفاء الشيب، مثل:

القهوة السوداء، قم بغلي القهوة السوداء، ثم قم بغسل شعرك باستخدام ماء القهوة الناتج بعد أن تنخفض حرارته، وبعد مرور 20 دقيقة اغسل شعرك بالماء، وكرر الطريقة مرتين أسبوعيًا.

البابونج، قم بغلي حفنة من البابونج مع كمية تعادل كوبين من الماء، ثم قم باستعمال شاي البابونج الناتج بعد أن تكون درجة حرارته قد انخفضت كغسول شعر في الشطفة الأخيرة من روتين تنظيف شعرك المعتاد، وكرر هذه العملية 2-3 مرات أسبوعيًا.

كيف تحمي نفسك من الشيب المبكر؟

تستطيع حماية نفسك من الشيب المبكر أو خفض فرص إصابتك به من خلال اتباع هذه النصائح والإرشادات:

الإقلاع عن التدخين في أقرب فرصة ممكنة.

اتباع حمية غذائية غنية بالمصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة.

تخفيف مستويات التوتر ومحاولة اللجوء للطرق التي قد تساعد على تحسين الحالة المزاجية والنفسية، مثل التأمل.

حماية الشعر من الأضرار المحتملة لأشعة الشمس من خلال ارتداء قبعة أو غطاء رأس يحمي الشعر.

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