أنقرة (زمان التركية) – بينما قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة البنكية، إلا أنه رفع فائدة التمويلات العقارية بقيمة 6 نقاط، كما رفع فوائد القروض بقيمة 8 نقاط .

وأثار البنك المركزي التركي الجدل في سوق المال بعدما رفض تغيير سعر الفائدة البنكية خلال اجتماع لجنة السياسات المالية في 22 أكتوبر الجاري، وقرر الإبقاء عليها عند مستوى 10.25%، بينما استخدم القنوات الأخرى لرفع الفائدة في إطار تشديد السياسة النقدية.

ورفع المركزي التركي فائدة التمويلات العقارية بقيمة 6 نقاط لتصبح 15.10%، كما رفع فوائد القروض بقيمة 8 نقاط لتصبح 19.42%، بينما تراجعت فائدة تمويل السيارات بقيمة 25 نقطة، لتصل إلى 17.70%.

كما رفع معدلات الفائدة على الودائع بالدولار بقيمة 3 نقاط لتصبح 1.29%، وعلى الودائع باليورو بقيمة 6 نقاط لتصبح 0.60%.

خفض المركزي التركي الفائدة على القروض التجارية بالليرة التركية بقيمة 139 نقطة لتتراجع إلى 13.87%.

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