أنقرة (زمان التركية) – واصلت الليرة التركية خسائرها على مدار اليوم الثلاثاء أمام العملات الأجنبية وسجل الدولار في المساء 8.18 ليرة تركية.

استهل الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء في تركيا عند مستوى 8.09 ليرة، غير أنه سرعان ما سجل رقما قياسيا جديدا فور فتح الأسواق أبوابها ببلوغه 8.11 ليرة.

وتشهد الليرة التركية تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية منذ مطلع الأسبوع الجاري، وفقدت العملة المحلية منذ مطلع العام 25 بالمئة من قيمها.

وسجل اليورو أيضا مستويات قياسية أمام الليرة، حيث استهل اليورو تعاملات اليوم عند مستوى 9.55 ليرة ليواصل الارتفاع مسجلا 9.69 ليرة.

ويقول مراقبون إن تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان بشأن عدم التخلي عن صورايخ S 400 الروسية ودعوته الولايات المتحدة إلى فرض العقوبات التي ترغب فيها، وكذلك هجومه على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون بسبب تصريحاته العدائية ضد الإسلام أثر بشكل بالغ على سعر صرف الليرة في الأسواق المالية.

وكان البنك المركزي التركي ثبت الخميس الماضي سعر الفائدة عند 10.25. وأرجع البنك المركزي السبب إلى المساعدة في تخفيض معدل التضخم.

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