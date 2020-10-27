أنقرة (زمان التركية) – استهل الدولار تعاملات اليوم الثلاثاء في تركيا عند مستوى 8.09 ليرة، غير أنه سرعان ما سجل رقما قياسيا جديدا فور فتح الأسواق أبوابها ببلوغه 8.11 ليرة.

وتشهد الليرة التركية تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وسجل اليورو أيضا مستويات قياسية أمام الليرة، حيث استهل اليورو تعاملات اليوم عند مستوى 9.55 ليرة ليواصل الارتفاع مسجلا 18 ليرة.

هذا وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الليرة 10.57 ليرة.

وفقدت العملة التركية أكثر من 25 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام أمام العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي التركي ثبت الخميس الماضي سعر الفائدة عند 10.25. وأرجع البنك المركزي السبب إلى المساعدة في تخفيض معدل التضخم.

ويقول مراقبون إن تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان بشأن عدم التخلي عن صورايخ S 400 الروسية ودعوته الولايات المتحدة إلى فرض العقوبات التي ترغب فيها، وكذلك هجومه على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون بسبب تصريحاته العدائية ضد الإسلام أثر بشكل بالغ على سعر صرف الليرة في الأسواق المالية.

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