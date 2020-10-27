إسطنبول (زمان التركية)ــ يلتقي فريق باشاك شهير التركي مع الفرنسي سان جيرمان غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا UEFA بالمباراة الثانية في المجموعة H من المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا.

خصم باشاك شهير، هو آخر المتأهلين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيستضيف باشاك شهير المباراة على ملعب فاتح تيريم الساعة 20.55 ويديرها الحكم أندرياس إيكبيرج من الاتحاد السويدي لكرة القدم، وسيتم بث المباراة على الهواء مباشرة من قناة beIN Sports 1.

قبل المباريات الثانية في المجموعة، لم يكن لدى ميديبول باشاك شهير وباريس سان جيرمان أي نقاط.

لايبزيغ، أحد الفرق التي فازت بأول مبارياتها واحتل الصدارة بالمتوسط​​، بينما احتل مانشستر يونايتد بنفس النتيجة المركز الثاني.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة، سيواجه مانشستر يونايتد ولايبزيغ بعضهم البعض في إنجلترا.

ويأتي اللقاء الكروي في ظل تعصب سياسي بين تركيا وفرنسا في الفترة الأخيرة، ومناوشات كلامية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون ورجب أردوغان.

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