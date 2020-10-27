أنقرة (زمان التركية) – يؤثر التراجع المستمر لقيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية منذ عامين على أجور الموظفين في تركيا ومستواهم المعيشي.

وفي مطلع العام الجاري كانت قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا تتفوق على قيمة الحد الأدنى للأجور في بلغاريا على صعيد اليورو بينما اختلف الأمر حاليًا.

تشير المعلومات التي نشرها الخبير الاقتصادي، فاتح سزر، على حسابه بموقع تويتر إلى أن الحد الأدنى للأجور مطلع العام الجاري كان يقدر بـ440 يورو في تركيا و311 يورو في بلغاريا.

وارتفع سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في تركيا بشكل ساحق إذ سجل 8.15 ليرة، كما ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 9.62 ليرة.

وبالتزامن مع تراجع قيمة الليرة خلال العام الجاري تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 308 يورو( 2943 ليرة) ليصبح راتب العمالة اليدوية في تركيا هو الأدنى على الإطلاق من بين دول الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

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