أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا تعيين أشخاص من خير خريجي كليات الحقوق في منصب عميد الكلية.

وتولى أطباء بيطريين وخريجي كليات زراعة عمداء لكليات الحقوق.

وفي حين يقوم 29 عميدا في 73 كلية حقوق بإدارة منصبهم بالتفويض يتولى أشخاص من غير خريجي الحقوق منصب العميد في 17 كلية حقوق.

ومن بين عمداد كليات الحقوق حاملين لشهادات جامعية في الزراعة والطب البيطري وعلوم الشريعة.

هيئة التعليم العالي تبحث عن حل للأزمة

وذكر موقع بيرجون أن الجودة التعليمية انخفضت بكليات الحقوق التي يترأسها البيطريون والزراعيون، بل وأن هيئة التعليم العالي، التي قبلت هذا الوضع، وضعت حدا أدنى للالتحاق بكليات الحقوق.

وطالب وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، بخفض الحد الأدنى للقبول في كليات الحقوق إلى 100 ألف نقطة.

على سبيل المثال عميد كلية الحقوق بجامعة كيركلاريلي، محمد باشالان، يحمل شهادة جامعية في الطب البيطري وعميد كلية الحقوق بجامعة كاراتاي، بايرام سادة، يحمل شهادة جامعية في الزراعة، وعميد كلية الحقوق بجامعة رجب طيب أردوغان، شوكت توبال، وعميد كلية الحقوق بجامعة سليمان دميرال، خالوق سونجور، وعميد كلية الحقوق بجامعة طرابزون، أمين أشيك كوتلو، وعميد كلية الحقوق بجامعة يالوفا، فتحي جونجور، يحملون شهادة جامعية في علوم الشريعة وعميد كلية الحقوق بجامعة بوزوك في مدينة يوزجات، أحمد كاراداغ، يحمل شهادة جامعية في الكيمياء.

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