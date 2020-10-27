أوتاوا (زمان التركية) – علقت كندا صادرات جزء هام آخر في تشغيل الطائرات المسيرة التركية لحين الانتهاء من التحقيق في ادعاءات استخدامها من قبل أذربيجان في الحرب ضد أرمينيا.

شركة “Bombardier Recreational Products” الكندية قررت تعليق صادراتها من المحركات المستخدمة في الطائرات العسكرية المسيرة لعدد من الدول، بينها تركيا.

الشركة الكندية كشفت أن المحركات التي تصنعها شركة “Rotex” التابعة لها في النمسا، لأغراض الترفيه، تم استخدامها في الطائرات المشاركة بالاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرة إلى أن المحركات المذكورة يتم تصديرها إلى تركيا لاستخدامها في الطائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار TB2”.

المتحدث باسم الشركة، مارتين لانجيلير، أوضح في تصريحاته مع راديو كندا، أن الشركة علمت حديثًا باستخدام المحركات في المسيرات العسكرية التركية، مؤكدًا فتح تحقيق فوري حول الأمر، وأعلن أن الشركة قررت تعليق صادرات المحركات التي تنتجها إلى الدول غير الواضح استخداماتها لها.

وأوضح أن جميع المحركات منتجة ومصممة في النمسا لأغراض مدنية، مؤكدًا أنه تمت الموافقة عليها للاستخدام المدني فقط.

وكان رئيس الوزراء الكندي قد أعلن قبل أسابيع تعليق صادرات بلاده من أنظمة الاستهداف والتصوير إلى تركيا، حيث ثبت استخدامها في المسيرات التركية خلال الحرب المشتعلة بين أذربيجان وأرمينيا.

ومن جانبها تركيا، انتقدت في وقت سابق قرار الحكومة الكندية، تجميد جزء من صادراتها من التكنولوجيا العسكرية إلى تركيا، ووصفت الخطوة بأنها “ازدواجية في المعايير”.

وزارة الخارجية التركية قالت عن وقف تصدير أنضمة الاستهداف والتصوير الكندية “كندا لا ترى أي أزمة في تصدير السلاح إلى الدول المشاركة عسكريًا في الأزمة التي تشهدها اليمن وتعتبر أحد المآسي الإنسانية في القرن الحالي. لذلك فإن منعها تصدير منتجات دفاعية إلى دولة حليفة لها في حلف الناتو لا يمكن تفسيره”.

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