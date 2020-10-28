أنقرة (زمان التركية) – أفاد البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أن الحساب الرسمي لحزب الحركة القومية على تويتر حظر الحساب الخاص.

وذكر جرجرلي أوغلو أن حظره من قبل حزب سياسي كبير على موقع تويتر يعكس انزعاجا من كشفه للحقائق، قائلا: “لن تتمكنوا من حجب أشعة الشمس الساطعة بوضع أيديكم على أعينكم. نحن نكشف الحقائق ولتنزعجوا بقدر ما شئتم. الحقائق مؤلمة والحظر لن يخفيها”.

يذكر أن جرجرلي يأتي في مقدمة النواب الذين يكشفون تحت قبة البرلمان وقائع الانتهاكات ضد المعارضين بشتى التهم جاهزة، من بينها الانتماء إلى حركة الخدمة، والدعاية لصالح تنظيم إرهابي، وإهانة رئيس الجمهورية وغيرها.

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