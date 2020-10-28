باريس (زمان التركية) – نشرت مجلة شارلي إبدو الفرنسية هذه المرة رسما كاريكاتوريا مهينا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكانت المجلة الفرنسية أثارت غضب المسلمين بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأثارت شارلي إبدو انزعاج أنقرة بنشرها رسما كاريكاتوريا مهينا أمس على غلاف عددها، حيث يظهر أردوغان جالسا على مقعد بملابسه الداخلية وهو يرفع تنورة سيدة محجبة تقف بجواره وتحمل كأسين من الخمر.

وتشبه الإشارة التي يرفعها أردوغان بالرسم الكاريكاتوري الإشارة التي يرفعها العنصريون المدافعون عن تفوق العرق الأبيض.

ونشرت الصحيفة الفرنسية الرسم الكاريكاتوري المشار إليه بعنوان “أردوغان مضحك للغاية على صعيد الحياة الشخصية”.

هذا ونشرت الصحيفة الرسم الكاريكاتوري المثير للجدل هذا في الفترة التي تتصاعد فيها التوترات بين باريس وأنقرة.

واليوم الأربعاء قالت وكالة الأناضول الرسمية إن الرئيس رجب أردوغان قدم دعوى جنائية لدى الادعاء العام في أنقرة ضد شارلي إبدو.

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