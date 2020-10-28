عمان (زمان التركية)ــ يعد الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من الأمور المهمة التي يجب القيام بها، وفيما يلي مجموعة من الطرق التي تساعدك في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وفق مقال من موقع (ويب طب).

كيف نحافظ على صحة الجهاز الهضمي؟

إليك مجموعة من الطرق التي جمعناها خصيصًا لك، والتي من شأنها أن تساعد في حماية الجهاز الهضمي من الإصابة بالمشاكل الصحية المختلفة:

1. تناول الفواكه والخضراوات يوميًا

من أجل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، من المهم أن تقوم بتناول 7 حصص من الفواكه والخضراوات يوميًا وبأشكالها المختلفة، سواء طازجة أو معلبة أو مفرزة.

السبب وراء ذلك يعود إلى احتواء هذه الأطعمة على الألياف الغذائية وبعض المواد الغذائية الأخرى المهمة للحفاظ على عمل وصحة الجهاز الهضمي.

الجدير بالذكر أن تناول مصادر الألياف الغذائية يعمل على تعزيز حركة الأمعاء بالتالي يحميك من الإصابة بالإمساك قدر المستطاع، كما يساعد ذلك في خفض خطر الإصابة بالإمساك والتقليل من أعراض الإصابة بالقولون العصبي.

2. التقليل من كمية الدهون المتناولة

إن تناول كميات كبيرة من الدهون من شأنه أن يبطئ عملية حركة الأمعاء ويعيقها، هذا بدوره يرفع من خطر وفرص الإصابة بالإمساك، بالطبع من المهم أن تعرف أن هناك أنواع من الدهون الصحية والتي يجب تناولها، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو.

3. احصل على ساعات نوم كافية

للإجابة عن سؤال “كيف نحافظ على صحة الجهاز الهضمي” من المهم أن نتطرق لموضوع النوم أيضًا وليس فقط النظام الغذائي.

إن عدم الحصول على ساعات كافية من النوم من شأنه أن يرفع من خطر الإصابة بالسمنة، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على صحة وعمل الجهاز الهضمي، لذا من المهم الحصول على ساعات كافية من النوم كل ليلة.

4. لا تنسى شرب السوائل

من المهم أن تقوم بشرب كمية مناسبة من السوائل يوميًا للحفاظ على عمل أجهزة الجسم المختلفة بالشكل المطلوب، وخفض خطر الإصابة بالجفاف، من الممكن أن تقوم بتناول الحساء، أو أنواع مختلفة من شاي الأعشاب أو حتى الاكتفاء بالماء.

في المقابل، ينصح بالتقليل من كمية الكافيين والكحول المتناولة، كما يفضل التقليل من كمية المشروبات الغازية مثل الصودا والتي تعمل على رفع مستوى أحماض المعدة.

5. ممارسة النشاط البدني بانتظام

لطالما سمعت عن أهمية وفوائد ممارسة الرياضة والنشاط البدني، لكن هل تعلم أنها تشمل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي؟

إن ممارسة الرياضة تساعد في تسهيل عملية الهضم والتقليل من الضغط الواقع على المعدة.

ملاحظة: لا تقم بممارسة الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة، فقد يسبب ذلك مشكلة عسر الهضم.

6. ادخل البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي

البروبيوتيك يساعد في تعزيز صحة البكتيريا الجيدة في الجهاز اهضمي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صحة الجهاز الهضمي.

الجدير بالذكر أن البروبيوتيك يساعد في تحسين عملية امتصاص المغذيات الضرورية في الجسم.

7. نصائح إضافية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

إليك مجموعة إضافية من النصائح التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

التقليل من كمية اللحوم المعالجة المتناولة.

الإقلاع عن التدخين.

التقليل من مستويات التوتر.

كيف تتم عملية الهضم؟

بعد أن تعرفت على طرق الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، نقدم لك ملخصًا عن عملية الهضم وكيف تتم:

عند تناول الطعام، تقوم الغدد اللعابية الموجودة في الفم بإفراز اللعاب، حيث يتم تحويل الطعام إلى أجزاء صغيرة ويتم مزجه مع اللعاب.

ينتقل الطعام الممضوغ إلى المعدة عبر المريء.

في المعدة، يتم تحليل الطعام بشكل أكبر من ثم يتم نقله إلى الأمعاء الدقيقة.

تستمر عملية الهضم وامتصاص القيم الغذائية من الطعام في الأمعاء الدقيقة، ويدخل في هذه العملية كل من المرارة والكبد والبنكرياس.

ينتقل باقي الطعام مع الفضلات إلى الأمعاء الغليظة ويبقى هناك إلى حد القيام بعملية التغوط.

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