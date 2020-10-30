أنقرة (زمان التركية): أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه الحارة لوفاة رئيس الوزراء الأسبق مسعود يلماز.

وقد نعى أردوغان يلماز، متمنيا له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.

وتوفي رئيس الوزراء التركي السابق مسعود يلماز، اليوم الجمعة، في مستشفى شيشلي عن عمر 73 عامًا، بعد رحلة مريرة مع المرض.

جاءت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لمسجد تقسيم قيد الإنشاء.

من جانب آخر أوضح أردوغان أن مسجد تقسيم سيواكب شهر رمضان. وكذلك سيتم بناء مركز تدريب أتاتورك الثقافي بحلول نهاية الشهر السادس من عام 2021.

وأكد على أن وزير الثقافة والسياحة يبذل كل الجهود، مضيفًا: “نأمل أن يقولوا أن هدفنا هو التدريب بنهاية الشهر السادس”.

وأردف: “إذا لم يكن هناك وضع استثنائي، آمل أن ننتهي من هذا المكان في نهاية الشهر السادس من العام القادم، وربما يكون هناك ركود في الأعمال الكهربائية والإلكترونية بسبب الاستيراد، لكن أتمنى أن ننتهي من جميع الأعمال الأخرى في نهاية الشهر السادس”.

وفي وقت سابق غيب الموت اليوم رئيس الوزراء التركي السابق مسعود يلماظ عن عمر ناهز 73 عاما.