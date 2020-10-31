إزمير (زمان التركية)ــ انقطع الغاز الطبيعي عن 3500 مشترك وانقطعت الكهرباء عن 1600 مشترك في إزمير بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب الولاية مساء أمس، وأغلب المتضررين في بيركلي ثم سفيريهيصار.

وأسفر الزلزال عن 25 حالة وفاة وأكثر من 800 جريح بحسب أحدث إحصائية صادرة اليوم عن إدارة الكوارث والطوارئ البيئية.

صرح فاتح دونمز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، في مؤتمر صحفي عقد في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ في إزمير، أن الكهرباء انقطعت عن 74500 مواطن لحظة وقوع الزلزال، “اعتبارًا من مساء أمس، بدأنا في توفير الطاقة مرة أخرى وحاليا لايزال 1600 مشترك ينتظرون إعادة التيار الكهربائي”.

وذكر دونمز أن قطع الكهرباء كان في الغالب لإجراءات إحترازية، وقال “إن انقطاع التيار الكهربائي هذا ناتج عن أنشطة البحث والإنقاذ في تلك المنطقة وانقطاع التيار الكهربائي الاحترازي عن بعض المباني التي تعرضت لأضرار جسيمة ومتوسطة. وفي الغاز الطبيعي، تم قطع الغاز الطبيعي عن مشتركينا البالغ عددهم 3500 مشترك. .. وحاليًا لا يستطيع بعض مواطنينا دخول منازلهم، وقد يشكل التوصيل غير المنظم للغاز الطبيعي إلى المباني خطرًا. سنعيد تقديم خدمة الغاز الطبيعي مرة أخرى”.

وأكد الوزير أن البنية التحتية للطاقة في إزمير تزود في الوقت الحالي عددا قليلا من المصانع الموجودة في ثاني أكبر مصفاة في تركيا ومصنع للبتروكيماويات ومحطتين لتخزين الغاز الطبيعي المسال ومحطة تغويز.

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