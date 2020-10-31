بغداد (زمان التركية)ــ استقبلت العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على رأس وفد مصر للجنة العليا العراقية-المصرية للتعاون المشترك.

ووفق تقارير مصرية سيتم خلال الزيارة إبرام أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.

وزارة الخارجية، العراقية قالت إن الزيارة تأتي “استكمالا لجولة المباحثات المعمقة التي أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين في القاهرة، التي التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريح أن “الجانبين سيوقعان على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، الذي سيؤدي الى الدفع باتجاه تعزيز العلاقات بين بغداد والقاهرة، وتعزيزاً للعمل الدبلوماسي الثلاثي المشترك بين بغداد والقاهرة وعمان”. وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن “العراق يستضيف عدداً من الوزراء المصريين بمختلف القطاعات كالصناعة والزراعة والاسكان والصحة والتعليم والتربية والثقافة،