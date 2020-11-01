القاهرة (زمان التركية)- استقبل اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي و أعضاء هيئة مكنب البرلمان بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك إثر انتخابهم يوم 28 أكتوبر.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة أن أبو الغيط أشاد بجهود البرلمان خلال فترة تولي رئيسه السابق، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق بين الجامعة العربية والبرلمان في مختلف المجالات، وعلى الساحتين الدولية والإقليمية لخدمة القضايا العربية .

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أعرب عن ثقته في اضطلاع الرئاسة الجديدة للبرلمان بمسؤولياتها خاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في الارتقاء بالتعاون القائم وتعزيزه بما يخدم مصالح الشعوب العربية.



———-