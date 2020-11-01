باكو (زمان التركية) – زعمت وزارة الدفاع الأذربيجانية تلقيها معلومات استخباراتية حول إرسال أرمينيا كميات كبيرة من القنابل الفسفورية إلى وحداتها في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذرية أن أرمينيا نشرت معلومات كاذبة استخدام الجيش ألأذربيجاني معدات عسكرية محظورة.

يشار إلى أن الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا مستمرة منذ أشهر، في محاولة من أذربيجان لتحرير إقليمة قره باغ المتنازع عليه والمحتل من قبل أرمينيا منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتحصل أذربيجان على دعم لوجستي وعسكري وسياسي من تركيا، بينما تحصل أرمينيا على دعم من روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي.

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