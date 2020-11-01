أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي لموسسة متروبول التركية للدارسات أن 78.1 في المئة من المشاركين يرون أن اقتصاد البلاد يشهد تدهورا في حين أعرب 21 في المئة من المشاركين عن رضاهم من الأداء الاقتصادي للبلاد.

نتائج استطلاع الرأي حملت عنوان “نبض تركيا” لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأرجع 60 في المئة من المشاركين سبب الوضع الاقتصادي السيء إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة، بينما أرجع 46 في المئة سبب الأداء الاقتصادي المتدهور إلى نظام الحكومة الرئاسي.

وأشار 45 في المئة من المشاركين إلى أن تدهور الاقتصادي يرجع إلى الإدارة الاقتصادية الغير كفء، بينما ذكر 22.7 في المئة من المشاركين أن الأمر ناجم عن تكالب القوى الخارجية على تركيا.

وشدد 64 في المئة من المشاركين على ضرورة تأميم الطرق والجسور ومستشفيات المدن التي يتم إسنادها إلى شركات خاصة بضمان عدد المرضى والمسافرين، بينما عارض 22.4 في المئة من المشاركين هذه الخطوة.

وذكر 55 في المئة من المشاركين أن الأحزاب المعارضة لا تمتلك كوادر قادرة على إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي، في حين أوضح 37 في المئة من المشاركين أن المعارضة تمتلك تلك الكوادر.

هذا وعارض 65 في المئة من المشاركين تقييد صلاحيات المحكمة الدستورية، بينما زعم 23 في المئة من المشاركين ضرورة تقييد الصلاحيات المخولة للمحكمة الدستورية.

والشهر الماضي قالت هيئة الإحصاء التي تشكك المعارضة في بياناتها إن معدل التضخم السنوي 11.75% وان معدل البطالة 13.4 في المئة.

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