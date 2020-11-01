أنقرة (زمان التركية) – لقي قرار إسناد رئاسة وحدة الإعلام بمديرية الأمن العام في تركيا إلى مراسل قناة A Haber في البرلمان، انتقادات.

وقامت السلطات التركية بتفويض لافنت أكا مراسل القناة الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة وحدة الإعلام والعلاقات العامة والبروتوكول بمديرية الأمن العام.

ومن جانبه، وجه رئيس جمعية القيادات الأمنية المتقاعدة في تركيا، إسماعيل شاليشكان، انتقادات حادة لتعيين أكا رئيسا لوحدة الإعلام والعلاقات العامة والبروتوكول بمديرية الأمن العام.

وأكد شالشيكان أن هذا التعيين منافٍ للائحة الداخلية للمؤسسة قائلا: “تعيين مراسل قناة رغم وجود الكثير من الكوادر القادرة على أداء المهمة بنجاح أزعجَنَا كثيرا كقيادات أمنية متقاعدة”.

وبينما يزيد عدد العاطلين عن العمل في تركيا عن أربعة ملايين شخص، يحظى المقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بالوظائف المميزة، والأولوية في التعيين.

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