أنقرة (زمان التركية) – توفى الحقوقي الدستوري بورهان كوزو، البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خلال ثلاث دورات تشريعية، عن عمر يناهز 65 عاما.

وكان كوزو يتلقى العلاج منذ أسبوعين داخل المستشفى وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي حديثه مع صحيفة سوزجو أفاد سليمان كوزو، نجل بورهان كوزو، أن والده كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوعين داخل مستشفى خاص غير أنه خسر معركته أمام الفيروس صباح اليوم قائلا: “كان والدي يحضر اجتماعات بصورة مستمرة خلال الآونة الأخيرة، ولا ندري متى وكيف أصيب بالفيروس. ستقام صلاة الجنازة اليوم في مسجد فاتح عقب صلاة العصر على أن يوارى الجثمان الثرى عقب أداء صلاة الجنازة عليه”.

بيان من وزير الصحة

عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي نشر وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تغريدة حول وفاة كوزو.

وذكر كوجا في تغريدته أن كوزو كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قائلا: “ندعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم عائلته الصبر والسلوان. الفيروس سيواصل تفريقنا عن أحبائنا وأشخاص لا يمكن أن ينوب عنهم أحد”.

رسائل تعزية

وتوالت رسائل التعزية عقب إعلان نبأ وفاة كوزو، حيث نشر رئيس بلدية أسانلار بمدينة إسطنبول، توفيق جوكسو، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أعرب خلالها عن حزنه الشديد لنبأ وفاة كوزو داعيا له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وفي السياق نفسه نشر أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الذي يتلقى حاليا العلاج من فيروس كورونا بعد تأكد إصابته به، تغريدة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعية قدم خلالها واجب العزاء لأقارب ومحبي كوزو داعيا له بالرحمة والمغفرة.

هذا ونشر وزير لجنة البيئة بالبرلمان والنائب عن حزب العدالة والتنمية في الدورة التشريعية السابعة والعشرين، محمد بالطا، تغريدة أعرب خلالها عن حزنه الشديد لوفاة كوزو عضو اللجنة التأسيسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ونائب الحزب خلال الدورات التشريعية الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين قائلا: ” أدعو الله أن يجعل مثواه الجنة وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان”.

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