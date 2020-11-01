أنقرة (زمان التركية) – خالف رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، المدافعين عن الرسومات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي نشرتها مجلة شارلي إبدو، مؤكدا أن حرية التعبير عن الرأي ليست مطلقة.

وخلال إجابته عن سؤال حول ما إن كان يحق للصحيفة الفرنسية نشر هذه الرسوم المسيئة أم لا، ذكر ترودو أنه يتوجب على الجميع إدراك تأثير أفعالهم وأقوالهم على الآخرين، مفيدا أنه سيدافع عن حرية التعبير عن الرأي دائما وأبدا، غير أن حرية التعبير عن الرأي ليست مطلقة، وأن مهمته تكمن في التعامل باحترام مع الآخرين، وعدم إيذاء الأشخاص الذين يتشاركون المجتمع والكوكب بشكل تعسفي أو دون داعٍ لهذا.

لا يمثلون الإسلام

هذا وتطرق ترودو لحادث الطعن الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية قائلا: “العناصر الإرهابية المنفذة لهذه الهجمات لا تمثل الإسلام”.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار غضب عارما لدى المسلمين، بحديثه بشكل سلبي عن الإسلام، ودفاعه عن الرسوم المسئة لرسول الإسلام باعتبارها حرية تعبير.