أيدن (زمان التركية)ــ وقع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في بحر إيجه اليوم الأحد بولاية أيدن غرب تركيا.

وفقًا لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، تم تسجيل زلزال بقوة 4.5 درجة في الساعة 10.05 صباحًا قبالة خليج كوساداسي.

ووقع الزلزال، على بعد 17.62 كيلومترًا من خليج كوساداسي وعلى عمق 7 كيلومترات من سطح البحر.

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة على زلزال إزمير.

وارتفع عدد ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا، الذي وقع الجمعة بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، إلى 51 فقدوا أرواحهم، وفق أحدث المعلومات الواردة عن فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي.

وكان مركز تنسيق الكوارث الصحية ذكر في وقت سابق صباح اليوم