إزمير (زمان التركية) – قال رئيس بلدية إزمير الكبرى، تونتش صويار، إن أعمال رفع الأنقاض مستمرة لإنقاذ نحو 180 شخصا لا يزالون تحت الأنقاض حتى الآن، جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له مدينة إزمير الواقعة غرب تركيا، بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر.

صويار قال في تصريحاته: “وفقًا للتقييم الذي أجرته فرق الإنقاذ التابعة لهيئة الكوارث والطوارئ التركية، فإن هناك نحو 180 مواطنا لا يزالون تحت الأنقاض. وفي هذا الوقت نحن نتلقى العديد من الأخبار عن معجزات تحدث”.

وأكد صونار أن فرق الإنقاذ تقوم بعملها بشكل احترافي، قائلًا: “لدينا العديد من فرق الإنقاذ القادمين من المحافظات المجاورة. نحن نحافظ على آمالنا، وننتظر بتحمس خروج مواطنينا الذين أحياء من أسفل الأنقاض”.

وأوضح أن البلدية توفر الرعاية اللازمة للمواطنين المتضررين من الزلزال والذين فقدوا منازلهم، قائلًا: “نصبنا العديد من الخيام في المتنزهات والمناطق الخضراء والميادين. ووضعنا لهم دورات مياه متنقلة. ونقلنا بعض مواطنينا إلى مساكن الطلاب بالتنسيق مع هيئة الكوارث والطوارئ. كما وضعنا حافلات البلدية كملاجئ حول المتنزهات لإيواء المتضررين من البرد والأمطار. بالتأكيد كانت ليلة صعبة”.