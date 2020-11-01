أنقرة (زمان التركية) – فاز نادي غلطة سراي التركي بهدف نظيفً على منافسه نادي أنقرة جوجو خلال مباريات الأسبوع السابع من الدوري التركي الممتاز، مقتنصًا ثلاث نقاط جديدة.

وفي المباراة التي جرت على ملعب غلطة سراي بإستاد ترك تيليكوم، أحرز لاعب نادي غلطة سراي، ريان بابل، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من المباراة.

وخلال النصف الثاني من المباراة أصيب لاعبا نادي غلطة سراي، مارسيلو ساراتشي وماركاو، بعدما نزلا إلى أرض الملعب في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة.

ولم يتمكن الأوروجوياني سول باك من استكمال المباراة ليحل محله إمرة تاشدمير. كما شهدت المباراة مشاركة دوناك محل ماركاو.

وبهذه النتيجة رفع غلطة سراي رصيده إلى 13 نقطة، بينما ظل رصيد نادي أنقرة جوجو عند نقطة واحدة.

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فنربخشة يستعد لمباراة أنطاليا سبور

(زمان التركية)ــ يستعد فريق فنربخشة للقاء أنطاليا سبور يوم غد الإثنين في الأسبوع السابع من الدوري التركي الممتاز.

وبحسب المعلومات الواردة من نادي فنربخشة، فقد لعب يواصل اللاعبون تحت إدارة المدرب إيرول بولوت تمريناتهم.

ولم يشارك اللاعب مارسيل تيسران، في التدريب الذي أقيم أمس بسبب آلام في البطن، لكنه شارك مع فريقه في تدريب اليوم استعدادا لمواجهة أنطاليا سبور.

وفاز نادي غلطة سراي التركي بهدف نظيفً على منافسه نادي أنقرة جوجو خلال مباريات الأسبوع السابع من الدوري التركي الممتاز، مقتنصًا ثلاث نقاط جديدة.

وفي المباراة التي جرت على ملعب غلطة سراي بإستاد ترك تيليكوم، أحرز لاعب نادي غلطة سراي، ريان بابل، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من المباراة.

وبهذه النتيجة رفع غلطة سراي رصيده إلى 13 نقطة، بينما ظل رصيد نادي أنقرة جوجو عند نقطة واحدة.

هذا ومن المنتظر أن يلتقي غلطة سراي نادي دي جي سيفاسبور خلال مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز، كما سيستضيف نادي أنقرة جوجو منافسه فاتح كاراجومروك على ملعبه.

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