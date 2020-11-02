سامسون (زمان التركية) – ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصير تركيا بحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي تصريحات أمس الأحد خلال مؤتمر لحزبه في ولاية سامسون المطلة على البحر الأسود في شمال تركيا ألمح أردوغان إلى أن قدَر حزبه هو قدَر الدولة التركية، مضيفا: “نحن حزب توحد قدره مع الدولة التركية والأمة التركية. نحن موجودون إذا كانت تركيا موجودة. إذا كانت تركيا قوية فنحن أقوياء”.

اضاف أردوغان “عندما ننجح في نضالنا السياسي والاقتصادي ستكون تركيا من بين أكبر الدول في العالم”.

تصريحات أردوغان فسرها البعض على أنها تهديد من أردوغان بأنه إن لم يكن حزبه على رأس الحكم لن تكون هناك تركيا، وإن رحل ستدمر تركيا.

وكان بولند أرينج، أحد مستشاري أردوغان في الوقت الراهن، قال عبارات مشابهة في عام 2014 عندما زعم أن وجود الجماعات في تركيا متوقف على وجود حزب العدالة والتنمية، فإذا غابت الحزب غابت معه كل الجماعات، من أجل ترهيب المحافظين والدفع بهم إلى الاتفاف حول حزبهم.

وكان أردوغان طالب الشعب التركي في انتخابات 2014 البرلمانية بإرسال 400 نائب من حزبه إلى البرلمان لكي يتمكن من تمهيد الطريق إلى النظام الرئاسي “بسهولة”، مما اعتبرته المعارضة تهديدا منه للشعب في حال لم يصل عدد النواب إلى 400 وفشل في تحقيق الخطوات الأولى نحو تشريع النظام الرئاسي.

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