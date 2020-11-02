أنقرة (زمان التركية)ـ ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم في زلزال إزمير غرب تركيا إلى 91 وفق أحدث الإحصائيات الرسمية.

ووفق بيان أصدرته إدارة الكوارث والطوارئ، فإنه بعد زلزال الجمعة 30 أكتوبر، الذي وقع قبالة ساحل سفيريهيصار، وقعت 1286 هزة ارتدادية، 43 منها قوتها اعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مركز تنسيق الكوارث الصحية توفي 91 شخصًا في الزلزال، وخرج 839 شخصًا من أصل 994 مصابًا من المستشفبات، ولا يزال 155 شخصًا يتلقون العلاج.

بينما تم الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ في إزمير في 12 مبنى من أصل 17، لا تزال مستمرة في 5 مباني.

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