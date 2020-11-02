أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية، فصل 239 عسكريًا وموظفا مدنيا من الخدمة خلال شهر أكتوبر الماضي، في إطار حملة تصفية المؤسسة العسكرية التي يقودها الرئيس رجب أردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة قبل أربع سنوات.

وزارة الدفاع التركية ذكرت في بيان الأحد أن إجمالي عدد المفصولين بحلول الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصل إلى 20 ألفًا و571، من بينهم 239 مفصولًا خلال الشهر المنصرم فقط.

أما عام 2020 فقد بلغ إجمالي عدد المفصولين منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن 1895.

بينما تستمر اعمال التحقيقات القضائية والإدارية مع 3551 آخرين، في مؤسسات القوات المسلحة التركية المختلفة، بعد تبرئة 247 من التهم المنسوبة إليهم.

يذكر أن النظام الحاكم في تركيا بدأ تصفيات في السلك البيروقراطي منذ عام 2013 بعدما اتهم الأمنيين الذين نفذوا عمليات الفساد والرشوة التاريخية ضد رجال أعمال مقربين للحكومة بأنهم حاولوا الإطاحة بالحكومة، ثم طالت هذه التصفيات المؤسسة العسكرية أيضا بعد الانقلاب الفاشل في 2016 الذي وصفته المعارضة بالانقلاب المدبر ليتم اعتقال وفصل مئات الآلاف، معظمهم مواطنون مدنيون، وقليلهم عسكريون، بتهمة الصلة بهذا الانقلاب.