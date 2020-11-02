أنقرة (زمان التركية) – قدَّم نواب عن التحالف الحاكم في تركيا، 22 مذكرة للبرلمان، ضد 18 برلمانيًا معارضًا، لرفع الحصانة عنهم.

النواب البرلمانيون المراد رفع الحصانة البرلمانية عنهم، يأتي على رأسهم زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، والرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي برفين بولدان.

البرلمانيون المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنهم هم 7 من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بينهم برفين بولدان، ورئيسة حزب المناطق الديمقراطية الكردي صالحة آيدنيز؛ كما تشمل القائمة 4 نواب من حزب الشعب الجمهوري بينهم كمال كيليجدار أوغلو، بالإضافة إلى 3 نواب من حزب الخير، ونائب من حزب عمال تركيا، ونائبين مستقلين.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، كشفت النيابة العامة في أنقرة، عن التجهيز لإصدار مذكرة جديدة لرفع الحصانة البرلمانية عن 7 من نواب البرلمان الأكراد الممثلين عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة في تركيا قرارات ضبط وإحضار في حق 82 مسؤولًا وقياديًا ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، على خلفية أحداث وتظاهرات عين العرب (كوباني) التي شهدتها البلاد في عام 2014 من أجل دعم أكراد سوريا في مواجهة هجمات تنظيم داعش.

يذكر أن البرلمان التركي رفع في يونيو الماضي الحصانة عن النائبين الكرديين ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري، ومن ثم تم اعتقالهم، ولاحقا تم الإفراج عن ليلى جوفين بعد إسقاط عضويتها البرلمانية بينما استمر اعتقال فارس أوغللاري.

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