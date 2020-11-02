أنقرة (زمان التركية) – وصف رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلونظام الرئيس رجب أردوغان، بـ”الديكتاتوري”، وأنه “أذناب انقلاب 28 فبراير/ شباط 1997”.

رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل، داود أوغلو قال في تصريحاته: “لا تخافوا من نظام أذناب تركيا القديمة وانقلاب 28 فبراير/ شباط 1997، الذي لا يعرف الكفاءات والجدية في الأمور”.

تصريحات داود أوغلو جاءت خلال كلمته أمام المؤتمر العام الأول لحزبه، وشارك في المؤتمر مسؤولو الحزب فقط بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال داود أوغلو: “فيروس كورونا ليس الخطر الأكبر على أوروبا والعالم أجمع اليوم، وإنما الأخطر هو فيروس ثقافة الديكتاتورية الذي ينشرها القادة الجهلاء. هذا الفيروس يدمر أولًا جسد الإنسان، ثم روحه ووعيه الإنساني”.

وطالب داود أوغلو رجال الدين وهيئة الشؤون الدينية بالوقوف أمام السلاطين أصحاب القوة المطلقة، قائلًا: “لو كنتم رفعتم أصواتكم مثل الإمام الأعظم الذي استشهد في السجن، لكان لكم قيمة معنوية أكبر اليوم”.

وأكد أردوغان أن نظام حزب العدالة والتنمية لن يكون قادرًا على إدارة البلاد واقتصادها وعلاقاتها الخارجية وملفها الطبي طالما استمر النظام الرئاسي، قائلًا: “لأن نظام الرئاسة جعل عدم الاعتماد على الكفاءات واتخاذ قرارات كيفية أمرا مؤسسيا في الدولة”.

يذكر أن تشبيه داود أوغلو نظام أردوغان ببقايا انقلاب 1997 يعود إلى عقد أردوغان في عام 2013 تحالفا مع القوميين المتطرفين الأوراسيين العلمانيين الذين نفذوا انقلاب 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان “الإسلامية” وكل منظمات المجتمع المدني والجماعات الإسلامية. وجاء هذا التحالف بعدما بات أردوغان في موقف حرج عقب ظهور فضائح الفساد والرشوة في 2013.

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