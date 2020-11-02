انقرة (زمان التركية)ــ أكد خبير الزلازل التركي البروفيسور ناجي جورور أن الزلزال الذي تعرضت له ولاية إزمير غرب تركيا يوم الجمعة الماضي بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، ليس هو زلزال إسطنبول المدمر المنتظر.

وحذَّر البروفيسور ناجي جورور من أنه من المتوقع حدوث المزيد من التحركات في نقطة تقاطع التصدعات أسفل مدينة إزمير، وأن زلازلا أشد قد تحدث خلال الفترة المقبلة.

وقال جورور: “كان من المتوقع حدوث زلزال في إزمير، ولكن أعتقد أن ما حدث ليس الزلزال المدمر المنتظر. فزلزال إزمير المتوقع من المنتظر أن يكون مركزه في مكان آخر”.

وأوضح أن هذا الزلزال هدَّأ من الشحنات الموجودة في خط تصدعات الشرق-الغرب، إلا أنه ربما قد يسبب تغييرات في مجالات الضغط على خطوط التصدعات الأخرى في المنطقة نفسها.

وأكد على ضرورة الوضع في الاعتبار احتمالية حدوث زلزال مشابه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تبعات الزلزال لا يمكن توقع مدتها أو موعد انتهائها.

روفيسور تركي على ضرورة اتخاذ خطوات وتدابير سريعة من أجل الاستعداد لزلزال إسطنبول المدمر الذي بات وشيكًا.

وكان البروفيسور مهندس محمد فاتح ألتان، مدير مركز تدريب وأبحاث الكوارث في جامعة آيدن بإسطنبول، قال في تصريحات إن زلزال إسطنبول قد يقتل نحو 200 ألف شخص، وأن عدد المتأثرين بالزلزال قد يتجاوز 25 مليون إنسان، مشيرًا إلى أن الزلزال من المتوقع أن يكون بقوة 7.5 ريختر.

–