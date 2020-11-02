أنقرة (زمان التركية)ــ تواصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كيليجدار أوغلو، مع طفلة تم إنقاذها من حطام شقة في حي دوغانلار بإزمير بعد أكثر من 60 ساعة من كارثة زلزال إزمير.

ووفقًا لبيان صادر عن وحدة الصحافة التابعة لحزب الشعب الجمهوري، اتصل كيليجدار أوغلو بأسرة إليف بيرينجيك البالغة من العمر 3 سنوات، والتي تم إنقاذها من تحت الأنقاض بعد 65 ساعة من كارثة الزلزال.

واطمأن كليجدار أوغلو على الحالة الصحية للطفية إيليف، وقدم لها تمنياتهه بالخير والعافية.

وأعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الإثنين ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة زلزال مدينة إزمير المدمر الذي وقع يوم الجمعة الماضية، إلى 79 حالة، وارتفاع اعداد المصابين إلى 962 حالة.

هيئة الكوارث والطوارئ التركية أوضحت في بيان، أن 743 من الجرحى خرجوا من المستشفى بعد علاجهم، واستمر علاج 219 منهم، وتتواصل جهود البحث والإنقاذ في 8 مبان بإزمير .

وأشار البيان إلى أنه بعد الزلزال بقوة 6.9 درجات، كان هناك 1120 هزة ارتدادي ، 43 منها أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر.

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