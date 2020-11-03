أنقرة (زمان التركية)ــ يواجه فريق باشاك شهير التركي على أرضه الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد في المباراة الثالثة من دوري أبطال أوروبا المجموعة الثامنة غدًا الأربعاء.

ستبدأ المباراة التي يستضيفها باشاك شهير على ملعب فاتح تيريم الساعة 20.55 بصافرة دافيد ماسا من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وسيتم بث المباراة على الهواء مباشرة من beIN Sports 1.

ويحتل ميديبول باشاك شهير، الذي لم يكن لديه أي نقاط قبل المباريات الثالثة في المجموعة، المركز الأخير.

مانشستر يونايتد، الذي فاز في أول مباراتين، هو المتصدر برصيد 6 نقاط.

في المباراة الأخرى للمجموعة، سيواجه لايبزيغ وباريس سان جيرمان بعضهما البعض في ألمانيا.

لن يتم ضم ناصر الشاذلي وجونيور كايسارا وأوغور أوكار وأوكيشوكو أزوبويكي، الذين ما زالوا مصابين، إلى تشكيلة فريق إسطنبول.

وسيتضح يوم المباراة وضع إنزو كريفيلي الذي أصيب في المباراة مع قونيا سبور ومحمود تيكدمير الذي أصيب في الدوري.

وهناك ثلاثة نقاط ضعف لدى الفريق البريطاني قبل مباراته مع ميديبول باشاك شهير.

لن يتمكن فيل جونز وإيريك بيلي، اللذان أصيبا في مبارايات مانشستر يونايتد، وأليكس تيليس، الذي ثبتت إصابته بالنوع الجديد من فيروس كورونا (كوفيد -19) وتم علاجه، من اللعب في هذه المباراة.

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