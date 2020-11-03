أنقرة (زمان التركية) – طالب البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري ألباي أنتمين، بالكشف عن مصير أكثر من 70 مليار ليرة تركية، حصيلة الضريبة الإجبارية لمخاطر الزلازل.

جاء ذلك في إطار تعليقه على الزلزال المدمر الذي تعرضت له ولاية إزمير غرب تركيا، مطالبًا الرئيس رجب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية بتقديم توضيح.

وارتفع عدد وفيات زلزال إزمير الذي وقع الجمعة إلى 98 في أحدث حصيلة معلنة، ولا تزال عملية البحث عن ناجين جارية.

ألباي أنتمين، زعم أن ضرائب الزلازل التي جمعت على مدار 21 عامًا وتجاوزت قيمتها 70 مليار ليرة، قدَّمها نظام حزب العدالة والتنمية للمقاولين والشركات المقربة منه.

وأشار أنتمين أنه سأل وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق قبل عام واحد تقريبًا، عن القيمة الإجمالية لضرائب الزلازل التي جمعت منذ عام 1999 وحتى عام 2019، وكيف تم إنفاقها من أجل منع الأضرار التي تمخضت عن الزلازل.

وقال: “لقد قالوا لي: نحن أيضًا لا نعرف. وزارة الداخلية هي من تعلم! بعد ذلك طرحنا السؤال نفسه على وزارة الداخلية من خلال مركز الاتصال التابع لرئاسة الجمهورية التركية. هم أيضًا ردوا علينا قائلين: نحن أيضًا لا نعرف!”.

وأشار أنتيمن إلى أن الزلازل المتكررة فتحت مجالًا للتساؤل عن مصير هذه الأموال، مما دفع أردوغان للرد قائلًا: “لقد أنفقناها في المكان اللازم. لن يكون لدينا وقت بعد ذلك لتقديم محاسبة على هذه الأموال”، على حد تعبيره.

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