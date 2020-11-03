إسطنبول (زمان التركية) – بالوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى ولاية إزمير، بعد أن تعرضت لزلزال عنيف بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر الجمعة الماضي، بدأت التحذيرات تتوالى بشأن زلازل متوقع حدوثها في مدن أخرى بمختلف الولايات التركية.

البروفيسور أوكان تويسوز، خبير الزلزال، حذَّر من وجود 18 مدينة تركية واقعة فوق خط التصدعات الأرضية ومهددة بالزلازل، مشيرًا إلى أن تركيا تضم عددا ضخما من خطوط التصدع المعروف منها 550 فقط.

وقال البروفيسور تويسوز: “إن المدن التركية الواقعة فوق خطوط التصدع هي أكصراي، وآيدن، وباليكسير، وبينجول، وبولو، وبورصا، ودنيزلي، وأرضروم، وأسكي شهير، وهكاري، وهطاي، وإزمير، وكهرمان مراش، وكوتاهيا، ومانيسا، وموغلا، وسقاريا، ويالوفا”.

ولفت إلى وجود خط تصدعات نشط بين مدن بينجول وألازيغ وهطاي وكهرمان مراش، مشيرًا إلى وجود احتمالات حدوث تكسر في الطبقات، مما قد يؤدي إلى حدوث زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أكثر.

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